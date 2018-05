Wien: Problemhund Puppi biss kleinem Fynn die Kehle durch

"Das ist die schlimmste Art, sein Haustier zu verlieren", sagt Anastasia Slavinskaya. Fynn, der Belgische Griffon ihrer Mutter, starb in der Nacht auf Montag in der Donaucity, weil ihm ein Nachbarshund die Kehle durchgebissen hatte. Die grausige Attacke des Staffordshire Bullterriers namens Puppi ist die nicht die erste – was unter Anrainern des Wohnparks Donaucity nun die Wogen hochgehen lässt.

Gegen ein Uhr nachts sei ihre Mutter mit dem kleinen Hund noch auf eine "schnelle Runde" gegangen, erzählt Slavinskaya. Auf dem Rückweg trafen die beiden am Hauseingang auf Puppi und sein Herrl. Plötzlich habe Puppi Fynn attackiert, erzählt Slavinskaya. "Er hat die Leiche dann noch zehn Minuten im Maul getragen, aber Fynn war schon lange vorher tot – er hat ihm in den Hals durchgebissen."

Laut Polizeibericht war Fynn bereits abgeleint, als ihn sein Artgenosse anfiel. Puppi wiederum trug zum Zeitpunkt der Attacke Leine und Beißkorb, er konnte sich aber losreißen und den Beißschutz abstreifen. Mehrere Bewohner des Wohnparks sahen den blutigen Kampf mit an und versuchten, die Tiere zu trennen. "Es war unmöglich, ihn loszukriegen", schildert Slavinskaya.

In den sozialen Medien zeigen sich dutzende Anrainer bestürzt über den Vorfall - aber auch wütend. Denn Puppi hatte bereits im vergangenen Dezember bei einem ähnlichen Zwischenfall einen Artgenossen attackiert und getötet.

Besitzer wurde angezeigt

Laut Polizei war der Besitzer damals angezeigt worden. Der Halter soll ein älterer, gebrechlicher Mann sein. "Ich weiß nicht, wie gut er seinen Hund im Griff hat", sagt Slavinskaya. "Offenbar nicht sehr gut." Auch nach dem jüngsten Vorfall handelte sich der Mann eine Anzeige ein. Einen Hundeführschein, der für Bullterrier vorgeschrieben ist, konnte er gegenüber den Beamten jedenfalls vorweisen.

Dass Puppi angesichts dieser Vorgeschichte noch immer bei seinem Besitzer lebt, können viele Nachbarn nicht verstehen. Sie fordern nun in einer Online-Petition, dass der Hund dem Besitzer entzogen und ein Hundehaltungsverbot ausgesprochen wird. "Es soll dem Schutz aller anderen Hunde, sowie dem von Erwachsenen und Kindern dienen und verhindern, dass weiter so viel Leid für Mensch und Tier geschieht“, heißt es in dem Petitionstext. Über 130 Personen haben bereits unterschrieben.