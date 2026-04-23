Neues Zentrum in Wien bringt Präzisionsmedizin ans Krankenbett

Es ist ein Ansatz, der rapide Fortschritte verspricht: die Präzisionsmedizin, also die Entwicklung von personalisierten, auf den Patienten abgestimmte Therapien. Was im Labor oder in einer Studie entdeckt wird, soll so rasch wie möglich am Krankenbett nebenan angewendet werden können – alles unter einem Dach. Die Übersetzung von neuen Erkenntnissen in konkrete Anwendungen in Kliniken ist auch die Vision des neuen „Center of Translational Medicine“, kurz CTM. Das Forschungszentrum wurde nach drei Jahren Bauzeit am Standort von AKH und Medizinischer Universität Wien fertiggestellt. Investiert wurden in den Bau von der Stadt Wien und dem Bund 120 Millionen Euro, die laut AKH-Direktor Herwig Wetzlinger nicht nur eingehalten, sondern leicht unterschritten werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ludwig Schedl Im Center for Translational Medicine wird gelehrt, geforscht und getestet. Die Erkenntnisse sollen möglichst schnell bei Patienten ankommen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ludwig Schedl Krebsforscher Walter Berger sieht große, medizinische Chancen in der Arbeit des CTM. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ludwig Schedl Das CTM wurde am Areal von AKH und Medizinischer Universität für 120 Million Euro errichtet.

Das CTM umfasst rund 14.000 Quadratmeter Nutzfläche und eine hochmoderne Infrastruktur, um neue Therapien und Arzneimittel zu entwickeln und klinisch zu testen. Neben Forschungsgruppen gibt es Laborflächen, eine Biobank, Einrichtungen für Bioinformatik und präklinische Forschung sowie einen Hörsaal. In den kommenden Monaten werden die Abteilungen bezogen und ab 1. Oktober in Betrieb gehen. Patienten-Avatare Einer, der hier einzieht, ist Krebsforscher Walter Berger. Die Anwendungen, die er beschreibt, klingen für Laien absolut fantastisch: Individuelle Zelltherapien oder das Anzüchten sogenannter Organoide, um Therapien an Patienten-Avataren zu entwickeln, wenn alte Therapien nicht mehr anschlagen, wie bei wiederkehrenden Hirntumoren bei Kleinkindern. Dafür werden Tumorzellen in Brutschränken am Leben gehalten. Aus Stammzellen lässt man dreidimensionale hirnartige Strukturen wachsen, in denen auch der Krebs wieder wachsen darf, um Therapien auszutesten.

Ich darf Ihnen sagen: Es funktioniert, wir leben in dieser Revolution. von Walter Berger Krebsforscher

„Sollte der Krebs beim Patienten wiederkommen, wissen wir schon, wie wir wahrscheinlich helfen können“, erklärt Berger. „Heute mangelt es bei sehr vielen leider am Glauben an den Fortschritten der Präzisionsmedizin. Ich darf Ihnen sagen: Es funktioniert, wir leben in dieser Revolution.“ Revolutionäre Fortschritte erwartet er auch bei der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI): „Wir wollen hier ganz besonders ein Teil davon sein.“ Medizin für alle, statt einem Privatspital Als Zäsur, Meilenstein und keine Selbstverständlichkeit bezeichnet Markus Müller, Rektor der MedUni Wien, das Zentrum. Denn eigentlich sei hier einst ein Privatspital geplant gewesen.