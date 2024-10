Wien: Polizist verfolgt Räuber mit geliehenem Fahrrad

Die Wiener Polizei hat am Freitag zu zwei Raubüberfällen ausrücken müssen. Am Nachmittag wurde zunächst in Meidling ein 22-Jähriger mit einer Waffe bedroht und körperlich attackiert, damit er sein Mobiltelefon herausrückt. Am Abend nötigte dann ein Trio zwei Jugendliche in Margareten, weil es an der Jacke eines Opfers interessiert war. Da konnte ein Passant der Polizei helfen. Er borgte einem Beamten sein Fahrrad für eine raschere Verfolgung, so die Exekutive am Samstag.

In Meidling bedrohten Am Schöpfwerk zwei Unbekannte den 22-Jährigen mit der Faustfeuerwaffe, die ein Täter aus dem Hosenbund gezogen hatte. Der Mann zielte mit dem Lauf Richtung Gesicht und Oberkörper des Opfers und forderte sein iPhone. Danach traktierten die beiden den 22-Jährigen mit Faustschlägen und Fußtritten und rannten mit der Beute davon. Von den Verdächtigen fehlt jede Spur. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub, übernommen.