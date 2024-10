Home Invasion in Wien: Täter noch auf der Flucht

Die beiden Männer, die Donnerstagabend eine 84-jährige Wienerin in ihrer Wohnung in Floridsdorf überfallen haben, sind immer noch auf der Flucht. Der eine Täter klopfte gegen 20.00 Uhr an die Tür der Frau und verwickelte die Frau in ein Gespräch. Er wollte wissen, ob in dem Haus noch eine Wohnung frei ist. Plötzlich trat der andere Mann, der sich im Stiegenhaus aufgehalten hatte, zum Vorschein, hielt der Pensionistin den Mund zu und drängte sie in die Wohnung, so die Polizei.

Die Männer fesselten die Frau an Armen und Beinen, verdeckten Augen und Mund mit einem Tuch. Dann sperrten die Kriminellen die 84-Jährige in ihrem Badezimmer ein, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster am Freitag der APA. Währenddessen nahmen die Täter Schmuck und Bargeld an sich und traten die Flucht an.