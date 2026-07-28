Die Wiener Polizei sucht nach zwei Trickbetrügern, die Anfang Juni in den Foyers von Bankfilialen drei ältere Frauen um ihre Bankomatkarten gebracht, deren PIN ausspioniert und letztlich Geld abgehoben haben.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kamen die Täter am 6. Juni innerhalb von etwas mehr als einer Stunde dreimal in den Bezirken Landstraße, Favoriten und Währing zum Zuge. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden am Dienstag Fotos der Verdächtigen veröffentlicht.

Beim Geldabheben Karte abgeknöpft

Dittrich zufolge ist der Modus Operandi relativ neu: Die Betrüger suchten sich in den Foyers der Banken ältere Frauen heraus, die gerade beim Geldabheben waren. Dabei hatten sie kein bevorzugtes Geldinstitut. Die drei Opfer waren 66, 82 und 85 Jahre alt. Ein Täter verwickelte die Opfer in ein Gespräch und machte ihnen weis, dass die Bankomatkarte nicht mehr aus dem Automaten komme.

Er hatte die Karte aber schon unbemerkt entfernt und seinem Kompagnon übergeben. Die Frauen forderte er auf, den PIN-Code noch einmal einzugeben, um so an diese Daten auch zu kommen. Sein Komplize hob mit dem solcherart ausgespähten Code den höchstmöglichen Betrag ab.