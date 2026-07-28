Mit schweren Verletzungen ist eine Radfahrerin am Montag in Wien im Spital gelandet. Dabei dürfte die 26-Jährige ordnungsgemäß auf dem Radfahrstreifen in der Arndtstraße in Meidling Richtung Gaudenzdorfer Gürtel unterwegs.

Dabei soll sie laut dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei von 58-jähriger Autofahrer gerammt worden sein.

Mit Auto gegen die Einbahn

Der Lenker soll nach Angaben der Polizei in der Längenfeldgasse gegen die Einbahn unterwegs gewesen sein, als er mit seinem Fahrzeug bei der Kreuzung mit der Arndtstraße die Radfahrerin erfasst und niedergestoßen hat.

Die 26-Jährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Frau wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Der 58-jährige Pkw-Lenker wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.