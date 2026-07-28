161 km/h auf der Triester Straße: Führerschein und Auto kommen weg

Geschwindigkeitsübertretungen zählen zu den Hauptursachen für Verkehrsunfälle, warnt die Polizei immer wieder. Das geht auch aus den Unfallstatistiken jedes Jahr deutlich heraus. Aus diesem Grund führt die Wiener Polizei regelmäßig Schwerpunktkontrollen gegen Raserei zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch.

So auch am Wochenende mit einem mobilen Radarmessfahrzeug, das zu diesem Zweck auf der Triester Straße in Wien Favoriten abgestellt war.

161 statt 50 km/h

Die Auswertung der Bilder brachte Anfang der Woche nun einen besonders schweren Fall von Raserei ans Tageslicht. Denn auf Höhe Triester Straße 162, kurz vor der Südosttangente stadteinwärts, wurde ein Lenker mit 161 km/h geblitzt - erlaubt sind an dieser Stelle 50 km/h. Der Raser war also um 111 km/h schneller, als die Polizei erlaubt.