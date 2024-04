Wien: Polizei musste wegen zahlreicher Messer-Attacken ausrücken

Tatort 1, Donaustadt , 14 Uhr: Eine Auseinandersetzung zwischen einem 48-jährigen Fahrgast und einem 51-jährigen Buslenker eskalierte am Mittwoch. Der Jüngere bedrohte den Fahrer mit einem Messer und schlug gegen die Fahrertür. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, der Verdächtige flüchtete.

In seiner Vernehmung zeigte sich der Verdächtige nicht geständig. Aufgrund des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Auch nach dem Waffengesetzt wurde der 48-Jährige angezeigt. Verletzt wurde niemand.

Im Zuge der Sofortfahndung wurde der 48-Jährige schnell ausfindig gemacht. Er zeigte sich von Beginn an unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten. Gegen die vorläufige Festnahme wehrte sich der Mann gewaltsam. Das Messer wurde sichergestellt.

Tatort 2, Simmering, 22.34 Uhr: Ein 29-Jähriger wurde von einem Bekannten in seiner eigenen Wohnung mit einem Faustschlag attackiert, wodurch der Mann im Gesicht verletzt wurde. Der Verdächtige verließ die Wohnung, kehrte kurz darauf aber mit einem Messer zurück und verletzte den 29-Jährigen an der Hand und am Bein.

Der bislang Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht, die Polizei wurde alamiert. Eine Fahndung verlief bisher erfolglos. Der 29-Jährige wurde in der Zwischenzeit notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.