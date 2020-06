Wien: Platz für 1,8 Millionen gesucht

KURIER: Wien wächst jährlich um 20.000 Menschen. Die brauchen Platz. Die ÖVP fordert nun eine Wohnbau-Offensive, finanziert durch den Verkauf von Gemeindewohnungen und höhere Mieten für Besserverdienende. Was halten Sie davon?

Michael Ludwig: Das ist eine Forderung, die ich zum Teil als Bestätigung empfinde, denn wir setzen derzeit eine Wohnbau-Offensive in Wien um. Wir übergeben heuer und im nächsten Jahr jeweils 7000 geförderte Wohnungen, das ist mehr als in jeder anderen europäischen Großstadt. Dazu kommen noch einmal 1000 bis 1500 frei finanzierte Wohnungen.

Aber reichen 8500 Wohnungen?

Ja. Man darf nicht vergessen, dass das Bevölkerungsplus auch durch Geburtenüberschuss entsteht. Und wie wir alle wissen, brauchen Babys nicht sofort eine eigene Wohnung.

Also braucht die Stadt keine Wohnungen zu verkaufen?

Solange es mich als Wohnbaustadtrat gibt, wird es keinen Verkauf von Gemeindebauten geben. Denn sie sind ein wichtiges Lenkungsinstrument der Stadt am Wohnungsmarkt. Rund 60 Prozent aller Wiener wohnen in einer Gemeindewohnung oder im geförderten Wohnbau. Das hilft nicht nur jenen, die darin wohnen, sondern senkt insgesamt das Preisniveau.

Was halten Sie von höheren Mieten für Besserverdiener im Gemeindebau?

In dieser Frage sehe ich keinen Handlungsbedarf. Denn beim Eintritt in den geförderten Wohnbau wird ohnehin eine Gehaltsobergrenze überprüft. Ich bin dagegen, dass man die Leistung von Menschen dadurch bestraft, dass sie, wenn sie etwas mehr verdienen, gleich eine höhere Mieten zahlen müssen. Ein zweiter gewichtiger Grund ist die soziale Durchmischung. Die ginge durch so eine Maßnahme verloren. Alle Städte, die in den Achtziger- und Neunzigerjahren ihre Wohnungen verkauft haben, bereuen das heute bitter.

Warum errichtet die Stadt keine Gemeindebauten mehr?

Mit den eingesetzten Wohnbauförderungsmitteln können wir mehr Wohnungen gemeinsam mit gemeinnützigen Bauträgern errichten, als wenn wir als Stadt selbst bauen würden. Außerdem gibt es neue Vergabe-Gesetze und Richtlinien, die das Bauen für die öffentliche Hand automatisch teurer machen würden.

Um wie viel wäre ein Wohnbau teurer, würde ihn die Stadt selbst errichten?

Das würde mindestens 20 Prozent mehr kosten.