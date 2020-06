Wien-Penzing: Kinder auf Tretroller bei Unfall verletzt

Ein 72-jähriger Autofahrer soll am Montag in eine Garageneinfahrt in der Missindorfstraße eingebogen sein und dabei zwei Burschen im Alter von sechs und acht Jahren, die am Gehsteig auf einem Tretroller unterwegs waren, zum Sturz gebracht haben.

Laut eigenen Angaben soll der Autofahrer die Kinder gesehen haben und auch angehalten haben, allerdings sei einer der Burschen gegen sein Auto gestoßen. Das zweite Kind sei schon vorher, ohne Kontakt mit dem Auto gehabt zu haben, gestürzt.

Die Kinder, die laut Polizei in Begleitung ihrer Mutter unterwegs waren, wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.