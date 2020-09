Wien-Penzing: Kind wird von Auto erfasst und rennt davon

Am Montagabend fuhr ein Autofahrer auf der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing einen vermutlich minderjährigen Fußgänger an. Der 62-jährige Lenker ist laut eigenen Angaben stadtauswärts gefahren, als zwei Jugendliche und ein Kind zwischen geparkten Autos auf die Straße gelaufen sein soll.

Kind verlor Sportschuh

Das Kind dürfte unter das Auto geraten sein und wurde laut dem Fahrer auch mitgeschleift. Es sei dann aber aufgesprungen und mit den beiden Jugendlichen davongelaufen. Die Polizei suchte in der Umgebung, das wahrscheinlich verletzte Kind konnte aber nicht gefunden werden. Das Kind soll an der Unfallstelle einen blauen Kindersportschuh verloren haben.