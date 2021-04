Wien-Penzing: Auto landet bei Unfall auf geparktem Wagen

Am Donnerstagnachmittag kam es in Wien-Penzing zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Gegen 14.05 Uhr verlor ein Autofahrer in der Baumgartenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte ein am linken Fahrbanrand geparktes Auto. Das Unfallauto kam ins Schleudern, wurde angehoben und landete schließlich mit dem Vorderrad auf der Seitenscheibe des geparkten Autos.

Durch die Schräglage des Unfallwagens konnten die beiden Insassen nicht selbstständig aussteigen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mussten das Unfallauto sichern und wegrollen. Die Beifahrerin konnte schließlich durch einen Spalt in der Türe aussteigen. Der Fahrer wurde vorsichtig auf ein Bergebrett gelagert und über die Seitenscheibe aus dem Wagen befreit.

Die Feuerwehrleute schoben dann den Unfallwagen vorsichtig vom geparkten Fahrzeug und stellten ihn gesichert ab. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden der Berufsrettung zur weiteren Betreuung übergeben. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

