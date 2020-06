Lkw überfährt Fußgängerin bei Straßenbahn-Station

In Wien ist am Mittwoch erneut zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Passanten gekommen. Nach dem Unfalldrama am Mariahilfer Gürtel vergangenen Sonntag ist nun eine 62-jährige Fußgängerin an der Kreuzung Wilhelminenstraße/ Sandleitengasse von einem Lkw erfasst worden. Die Frau war sofort tot.

Der Unfall geschah gegen 9.40 Uhr. Nach Polizeiangaben war die Frau mit einem Einkaufswagen vermutlich aus dem hinteren Waggon einer Straßenbahn der Linie 44 gestiegen und wollte gleich die Straße überqueren. Dabei stieß sie der Lastwagen nieder und überrollte sie. Die Frau dürfte tödliche Kopfverletzungen erlitten haben. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, konnten jedoch nur mehr den Tod der Passantin feststellen.

Der Lkw-Lenker war zunächst nicht einvernahmefähig, er stand unter schwerem Schock und musste von der Krisenintervention betreut werden.