Ordination von Abtreibungsärztin geschlossen

Die Ordination jener Wiener Abtreibungsärztin, in der es über Jahre hinweg wiederholt zu massiven Behandlungsfehlern gekommen sein soll, wurde am Dienstag behördlich geschlossen. Die Maßnahme erfolgte „wegen Gefahr in Verzug“ teilte Renate Christ, Leiterin der zuständigen Magistratsabteilung 40 mit.

Die MA 40 hatte gemeinsam mit der Ärztekammer, deren Qualitätssicherungs-Gesellschaft ÖQMed und der Patientenanwaltschaft am Dienstag eine Begehung in der Ordination vorgenommen. Die MA 40 prüfte dabei die hygienischen Bedingungen. Die ÖQMed untersuchte die fachspezifischen Qualitätsstandards. Während diese bei bisherigen Prüfungen offenbar keinen Grund für Beanstandungen darstellten, kam es diesmal zu einer neuen Beurteilung. Dies war letztlich für die Sperre ausschlaggebend.

Bereits am Freitag war über die Ärztin ein vorübergehendes Berufsverbot verhängt worden. Einer der Auslöser war eine Strafanzeige des Hanusch-Spitals. Dort wurde Mitte Juni eine Patientin der Ärztin nach einer offenbar missglückten Abtreibung behandelt. Die Frau musste mit Verdacht auf Gebärmutterperforation notoperiert werden.

Das Berufsverbot bleibt bis zum Ende des laufenden Strafverfahrens aufrecht. Ein permanentes Berufsverbot kann nur die Ärztekammer aussprechen. Die entsprechenden Verfahren würden bereits laufen, betont man dort.