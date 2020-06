Wien öffnet wieder seine "Katzenhotels"

Die meisten Streuner leben in den Außenbezirken Wiens wie Simmering, Döbling, Floridsdorf und Donaustadt. Laut Irina Fronescu, Mitartbeiterin von "Vier Pfoten", gibt es von ihnen geschätzte 3000, wobei eine genaue Zählung schwierig sei, weil viele scheu und schreckhaft. Der Bedarf an Versorgung ist jedenfalls da. "Fast täglich rufen Bürger an, um uns über einzelne Streuner oder ganze neue Katzenkolonien zu informieren", erzählt Fronescu dem KURIER.

Die Anrufe bzw. die Betreuung von Futerstellen oder Katzenhotels sind nicht nur hilfreich dabei, den Streunerkatzen das Leben in der Stadt zu erleichtern. Ein Problem ist laut "Vier Pfoten" auch die explosionsartige Vermehrung der verwilderten Tiere. Aus einem einzigen Katzenpaar könnten - theoretisch - innerhalb von zehn Jahren mehr als 80 Millionen Nachkommen entstehen.