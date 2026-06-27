Tödlicher Sprung in die Neue Donau: 34-Jähriger stirbt nach Badeunfall

Ein tragischer Badeunfall hat sich am Freitag an der Neuen Donau Am Rollerdamm ereignet. Ein 34-jähriger Mann ist nach einem Sprung von einer Fußgängerbrücke ums Leben gekommen. Trotz eines raschen Großeinsatzes von Feuerwehr und Rettung konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.

Nach Angaben der Polizei sprang der Mann in die Neue Donau und schwamm anschließend noch in Richtung eines Brückenpfeilers bei der U-Bahn-Station Neue Donau . Laut der anwesenden Lebensgefährtin ging der 34-Jährige dort plötzlich unter und tauchte nicht mehr auf.

Taucher der Berufsfeuerwehr Wien konnten den Mann kurz nach ihrem Eintreffen aus dem Wasser bergen. Mehrere Teams der Berufsrettung Wien leiteten sofort umfangreiche Reanimationsmaßnahmen ein. Diese blieben jedoch ohne Erfolg – der Mann verstarb noch an der Einsatzstelle.

Alkohol im Blut

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige vor dem Sprung alkoholische Getränke konsumiert haben soll. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Die Lebensgefährtin des Verstorbenen wurde noch vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut.