Erneuter Badeunfall? 82-Jähriger tot aus See geborgen
Ein 82-Jähriger aus dem Bezirk Baden ist am Sonntagabend leblos aus dem Dürrsee in Münchendorf (Bezirk Mödling) geborgen worden. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Obduktion angeordnet, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Vermutet werde ein Badeunfall.
Reanimationsversuche blieben erfolglos
Die Helfer wurden zum Dürrsee alarmiert, weil der 82-Jährige abgängig war. Auch der Tauchdienst des Landesfeuerwehrverbandes und eine Drohneneinheit der Polizei standen bei der Suche im Einsatz, wie auch oe24.at berichtete. Schließlich wurde der Mann gefunden, Reanimationsversuche blieben aber erfolglos.
Erst am vergangenen Sonntag geriet in Wien am Sonntagnachmittag ein 39-jähriger Schwimmer in Not und versank im Wasser. Wenige Stunden später fiel ein 23-Jähriger von einem Partyboot in die Alte Donau, für ihn kam ebenfalls jede Hilfe zu spät.
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