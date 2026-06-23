Erneuter Badeunfall? 82-Jähriger tot aus See geborgen

Ein 82-Jähriger aus dem Bezirk Baden ist am Sonntagabend leblos aus dem Dürrsee in Münchendorf (Bezirk Mödling) geborgen worden. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Obduktion angeordnet, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Vermutet werde ein Badeunfall.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Die Helfer wurden zum Dürrsee alarmiert, weil der 82-Jährige abgängig war. Auch der Tauchdienst des Landesfeuerwehrverbandes und eine Drohneneinheit der Polizei standen bei der Suche im Einsatz, wie auch oe24.at berichtete. Schließlich wurde der Mann gefunden, Reanimationsversuche blieben aber erfolglos.