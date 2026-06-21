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Mann geht im Gänsehäufel-Bad unter – Reanimation erfolglos
Am Wiener Gänsehäufel ist es zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Trotz rascher Hilfe konnte der 39-Jährige nicht gerettet werden.
Ein Badeunfall am Oststrand des Gänsehäufels in Wien ist am Nachmittag tragisch ausgegangen.
Ein 39-Jähriger war im Bereich des beliebten Strandbads untergegangen. Badegäste beobachteten die Situation und setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehr Wien rückte daraufhin mit einem Tauchtrupp an. Zehn Einsatzkräfte gingen ins Wasser und konnten den Mann rasch lokalisieren und bergen.
An Land übernahmen Feuerwehr und Rettung sofort die Wiederbelebungsmaßnahmen. Trotz intensiver Reanimationsversuche konnte der Mann jedoch nicht mehr gerettet werden.
Zwei Kinder des Verunglückten mussten an Ort und Stelle von einem Krisenteam betreut werden.
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