Mann geht im Gänsehäufel-Bad unter – Reanimation erfolglos

Ein Badeunfall am Oststrand des Gänsehäufels in Wien ist am Nachmittag tragisch ausgegangen.

Ein 39-Jähriger war im Bereich des beliebten Strandbads untergegangen. Badegäste beobachteten die Situation und setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehr Wien rückte daraufhin mit einem Tauchtrupp an. Zehn Einsatzkräfte gingen ins Wasser und konnten den Mann rasch lokalisieren und bergen.