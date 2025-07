Warum in der Neuen Donau in Wien ein Bade-Verbot herrscht

Entscheidend dafür ist der Wasserstand der Donau bei Korneuburg . Ab einem Pegel von 5,30 Metern schwappt Donauwasser über die erste von insgesamt drei Wehranlagen der Neuen Donau. Von Dienstag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr in der Früh war das auch der Fall.

Die Pegel fallen wieder

Seit Mittwoch sinkt der Wasserstand bei Korneuburg wieder. Und die Fachleute der viadonau, die für Österreichs Wasserstraßen im Auftrag des Mobilitätsministeriums zuständig ist, konnten Entwarnung geben: „Nach dem Durchgang des Maximalwasserstands – heute in Wildungsmauer, gestern am Pegelstand Kienstock – ist in den nächsten Tagen mit fallenden Wasserständen zu rechnen.“

Aktuell gäbe es auf der Donau auch keine Beeinträchtigung für die Schifffahrt.

Nicht nur die Kapitäne, auch die Schwimmer und Wassersportler dürfen sich freuen. Noch analysieren die Experten der MA 39 (Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien) die Wasserqualität. Sobald sie grünes Licht geben, werden die rot-gelben Fahnen wieder eingeholt. Dann kann auch der Wakeboardlift bei der U2-Donaustadtbrücke wieder in Betrieb genommen werden. Der stand bereits seit Sonntag still.