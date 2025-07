Tote Fische in der Alten Donau: Angeblich schon 200 Karpfen verendet

War anfangs von rund 60 toten Karpfen die Rede, die von Helfern sowie von Mitarbeitern der MA 45 aus der Alten Donau gefischt worden waren, sollen es in der Zwischenzeit 200 Exemplare sein.

Jedenfalls wurde diese Zahl Anrainern an der Oberen Alten Donau in vertraulichen Gesprächen so kommuniziert. Diese Zahl wurde allerdings dem KURIER vom Gewässermanagement der Stadt Wien am Dienstag nicht bestätigt.