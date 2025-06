Karpfensterben in der Alten Donau: Koy-Viren sind schuld

Da schwimmt er neben dem Holzsteg, der tote Karpfen – mit dem Bauch nach oben und bereits Fliegen darauf. Kein schöner Anblick. Und auch kein feiner Geruch.

Gerald Schmickl, der in den Sommermonaten ein Apartment an der Oberen Alten Donau bewohnt, verzog am Donnerstag die Nase. Und er machte sich Sorgen. Um die sterbenden Karpfen (der KURIER berichtete), aber auch um seine Gesundheit. Der passionierte Schwimmer krault täglich kreuz und quer durch die Alte Donau.