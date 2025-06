Warum in der Alten Donau in Wien gerade so viele Fische sterben

So ein Badetag an der Alten Donau kann auch die eine oder andere unliebsame Überraschung bringen – das wissen Stammgäste der Wiener Freizeitoase nur zu gut: Waren es vor einem Jahr Parasiten-Larven namens Zerkarien, die Ausschläge mit Juckreiz verursachten, so verleideten in den Jahren davor die allzu üppig wuchernden Unterwasserpflanzen vielen den Badespaß.