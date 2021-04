Wien-Neubau: Vermeintlicher Hotelgast wollte Spinde in Umkleide aufbrechen

Der Angestellte eines Hotels in Wien-Neubau bemerkte am Donnerstagabend einen Mann, der sich in die Damenumkeideräume des Hotel eingeschlichen hatte. Der Mann soll zu dem Angestellten gesagt habe, dass er Gast in dem Hotel sei und sich verlaufen habe.

Als der Angestellte den vermeintlichen Hotelgast aber ein zweites Mal in den Umkleideräumen erwischte, verständigte er gegen 19.30 Uhr die Polizei. Der 46-jährige Österreicher wurde festgenommen. Er soll laut Polizei versucht haben, mehrere Spinde aufzubrechen.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: