Neos pochen auf Aufweichung der Sonntagsöffnung

Kurz vor der Wienwahl ist Christoph Wiederkehr (Neos) ins Bildungsministerium gewechselt. Bettina Emmerling folgte ihm als Vizebürgermeisterin nach.

Im Interview spricht sie über die Neos-Achse im Bildungsbereich und Reibungspunkte mit dem roten Koalitionspartner in der selbsternannten Aufschwungskoalition.

KURIER: Aufschwung ist eine messbare Größe. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie diesen erreichen?

Bettina Emmerling: Aufschwung ist vor allem dahingehend definiert, dass wir den Optimismus zurückbringen wollen und dass wir unsere Wirtschaftsentwicklung mit den richtigen Maßnahmen ankurbeln. Man soll in ganz Wien spüren, wenn es wieder bergauf geht und wenn sich wieder Unternehmen ansiedeln.

Dass die Opposition Wortspiele wie Abschwungskoalition macht, war abzusehen.

Logisch, das gehört zur Oppositionspolitik dazu.

Sie haben jetzt wieder das Bildungsressort über. Was steht dort an?

Im Bund ist eine echte Aufholjagd notwendig. Man sieht, dass die letzten Jahrzehnte im Dornröschenschlaf verbracht worden sind. Wenn man bedenkt, dass man einen absehbaren Lehrer- und Lehrerinnenmangel wirklich verschlafen hat, wo es in den 90ern noch geheißen hat, man soll ja nicht Lehrer werden und dabei nicht an die Baby-Boomer-Generation gedacht hat, die jetzt in Pension gehen wird. Noch dazu hat sich die Gesellschaft extrem gewandelt. Wir brauchen viel Unterstützung im psychosozialen Bereich für Kinder und Jugendliche, Unterstützungspersonal für die Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen mehr Deutschförderkräfte.

Ihr Vorgänger Christoph Wiederkehr hat sehr oft gesagt, er scheitert am Bund. Jetzt sind sowohl das Bildungsressort in Wien als auch das Bildungsministerium in Neos-Hand. Was wird besser?

Dieses Bund-Wien-Hickhack fällt weg. Christoph Wiederkehr hat den Blick auf die Herausforderungen von Ballungsräumen wie Wien. Er weiß, dass es Deutschförderung braucht. Er weiß, dass wir das nur gemeinsam machen können und er die nötigen Stellschrauben auch stellen muss. Das merkt man schon jetzt an der zusätzlichen Deutschförderung.