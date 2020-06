Nachhilfe-Lehrer soll elfjähriges Mädchen missbraucht haben

Als Mathematik-Nachhilfelehrer bot der 40-Jährige seine Dienste in Wien an. Doch während der Nachhilfestunden soll Thomas H. zumindest ein Mädchen mehrfach sexuell missbraucht haben. Die Übergriffe sollen sich von Anfang März bis Ende April in der Wohnung, in dem das Mädchen wohnte, ereignet haben. Der Vater der Elfjährigen fand zufällig eindeutige Einträge an seine Tochter in einem sozialen Netzwerk und schlug Alarm.