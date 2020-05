Mysteriöses Schussattentat durch Wohnungstür

Zuerst sah es aus wie eine Beziehungstat. Freitag um 20.29 Uhr wurde die Polizei verständigt, dass eine Frau am Schuhmeierplatz in Wien-Ottakring angeschossen worden war. Im Eingangsbereich wurden eine 27-jährige serbischstämmige Frau und ihr 41-jähriger Lebensgefährte vorgefunden. Die Frau hatte Schussverletzungen im Bauch und an der Hand.