Wien: Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein 42-Jähriger beobachtete am Sonntagvormittag zwei Männer, die versuchten, in eine Brigittenauer Wohnung einzubrechen. Er rief die Polizei und konnte die beiden Tatverdächtigen am Telefon gut beschreiben, sodass die Polizisten einen der beiden bei einer Zufahrt festnehmen konnten. Bei ihm soll es sich um einen 35-jährigen Serben handeln.

Beim mutmaßlichen Täter wurde Werkzeug sichergestellt. An der Wohnungstür konnten zudem Spuren gesichert werden. Offenbar versuchten die Männer, das Schloss aufzubohren.

Der zweite Tatverdächtige ist noch flüchtig. Zu ihm wollte der 35-Jährige keine Angaben machen.

