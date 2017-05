Wien: Mutmaßlicher Dealer rastete aus

Zu einer Auseinandersetzung mit folgendem Polizeieinsatz ist es am Mittwoch Vormittag am Vorplatz der U6-Station Josefstädter Straße gekommen. Ein 38-jähriger Mann wollte laut Zeugen mehreren Leuten Cannabis verkaufen, scheiterte jedoch am Desinteresse der potenziellen Kunden.

Daraufhin bedrohte er einige dort Anwesende, angeblich auch mit einem Messer, und versuchte, das Handy einem Opfer abzunötigen. Als auch dies erfolglos blieb ergriff der 38-Jährige die Flucht. Ein Polizeischüler (in der Praxisphase) stellte nach einer Verfolgung den mutmaßlichen Dealer. Bei dem Mann wurden rund 500 Euro an Bargeld, eine Waage sowie Cannabis sichergestellt. Darüber hinaus besaß der Mann eine nicht auf ihn ausgestellte, vermutlich entfremdete Asylkarte.

Der Mann befindet sich in Haft. Ein Messer wurde bei der Durchsuchung nicht aufgefunden.