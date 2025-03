Wiener Sängerin Chovo: Von Youtube bis zum Protestsongcontest

1,3 Millionen Clicks erzielte schon ihr erstes Video - ein Cover von Ed Sheerans "Shape of You " auf Youtube.

Durch die Wiener Initiative " Question Me and Answer " (QMA), die von der Stadt Wien gefördert wird, arbeitete die Sängerin erstmals mit Produzenten zusammen. "QMA hilft Musikerinnen und Musikern mit Migrationshintergrund. Das Programm hat mir viele Türen geöffnet - auch mental", erzählt sie.

"Was meine Musik ausmacht, ist, dass ich Geschichten erzähle." Schon ihre ersten Veröffentlichungen waren etwa als Tagebucheinträge konzipiert, erzählten den Weg vom Herzschmerz bis es einem wieder gut geht.

"Es war anfangs so schwer, so persönliche Dinge zu erzählen." Umso mehr freue es sie, wenn sie positive Rückmeldungen bekommt: "Mir haben damals einige geschrieben, dass ich genau die richtigen Worte für ihre Gefühle gefunden habe." Aus so einer schrecklichen Zeit sei also etwas ganz Schönes rausgekommen, sagt sie.