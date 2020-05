Wien: Mobile Corona-Tests für systemkritische Einrichtungen

Das soll wie folgt funktionieren: Medizinisches Personal des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien (MA15) fährt mit dem Auto zum jeweiligen Standort, die Person, die Symptome aufweist, steigt ein und wird direkt im Auto getestet. Bis zu 600 Tests sollen so pro Tag zusätzlich möglich gemacht werden, allerdings immer nur nach vorhergehender Terminvereinbarung. Die mobilen Tests folgen dann nämlich "einem strengen Terminplan", so Hacker.

Auch Schwimmen in Wiens Naturgewässern unproblematisch

Neue, möglicherweise schnellere und genauere Testverfahren befänden sich zudem weiterhin in Entwicklung, man werde in Wien aber weiterhin "auf konservative Verfahren" setzen, erklärte Hacker weiter.

Auch zur kommenden Eröffnung der Bäder äußerte sich Hacker, demnach werden wie geplant alle öffentlichen Bäder in Wien am 29. Mai öffnen dürfen. "Bei Chlor-Becken gibt es grundsätzlich keine Gefahr, sich über das Wasser anzustecken", so Hacker. Und auch in Wiens Naturgewässern wie der Alten oder Neuen Donau seien sich "alle Wissenschaftler einig", dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion über das Wasser, zum Beispiel durch unabsichtliches Verschlucken, "minimal" sei.