Wien: Erneut Messerstich in Waffenverbotszone am Keplerplatz

Dass die Waffenverbotszone am Keplerplatz in Wien-Favoriten nicht von allen eingehalten wird, hat sich am Freitagnachmittag wieder gezeigt: Bei einer Auseinandersetzung mehrerer Männer, deren Gründe im Dunkeln liegen, hat ein 15-Jähriger gegen 15 Uhr einen Messerstich in den Oberschenkel bekommen, ein weiterer Angreifer schlug ihm gegen den Hinterkopf, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die Exekutive war erst am Samstag von dem Vorfall informiert worden. Während die unbekannten Täter flüchten konnten, musste der Jugendliche von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht werden. Es bestand keine Lebensgefahr.