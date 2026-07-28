WEGA-Einsatz in Wien: Mann bedroht Polizisten mit Holzstock

In den frühen Morgenstunden des 27. Juli 2026 kam es in Wien-Meidling zu einem beunruhigenden Vorfall: Ein 31-jähriger österreichischer Staatsbürger wurde nach einer mutmaßlichen Sachbeschädigung und gefährlichen Drohungen gegenüber Polizisten festgenommen. Eingesetzt werden mussten dabei auch Spezialkräfte der WEGA.

Holzstock und Drohungen: Aggressive Eskalation vor dem Mehrparteienhaus

Der Vorfall begann gegen 5.15 Uhr, als der 31-Jährige in der Wohnung seiner 30-jährigen Bekannten ein Bild beschädigt haben soll. Die Frau forderte ihn daraufhin auf, die Wohnung zu verlassen. Als der Mann kurz darauf wiederholt an der Wohnungstür läutete, verständigte sie auf Anraten von Bekannten den Polizeinotruf. Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk trafen den Tatverdächtigen schließlich vor dem Mehrparteienhaus an.

Der Mann saß mit einem rund 1,5 Meter langen Holzstock vor der Stiege und zeigte sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv. Er bedrohte die Polizisten unter anderem damit, ihnen die Nase zu brechen und die Zähne auszuschlagen, und forderte die Beamten mehrfach zu einem Zweikampf auf. Mit Unterstützung von Kräften der WEGA konnte der 31-Jährige schließlich festgenommen werden.