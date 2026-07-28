WEGA-Einsatz in Wien: Mann bedroht Polizisten mit Holzstock
In den frühen Morgenstunden des 27. Juli 2026 kam es in Wien-Meidling zu einem beunruhigenden Vorfall: Ein 31-jähriger österreichischer Staatsbürger wurde nach einer mutmaßlichen Sachbeschädigung und gefährlichen Drohungen gegenüber Polizisten festgenommen. Eingesetzt werden mussten dabei auch Spezialkräfte der WEGA.
Holzstock und Drohungen: Aggressive Eskalation vor dem Mehrparteienhaus
Der Vorfall begann gegen 5.15 Uhr, als der 31-Jährige in der Wohnung seiner 30-jährigen Bekannten ein Bild beschädigt haben soll. Die Frau forderte ihn daraufhin auf, die Wohnung zu verlassen. Als der Mann kurz darauf wiederholt an der Wohnungstür läutete, verständigte sie auf Anraten von Bekannten den Polizeinotruf. Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk trafen den Tatverdächtigen schließlich vor dem Mehrparteienhaus an.
Der Mann saß mit einem rund 1,5 Meter langen Holzstock vor der Stiege und zeigte sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv. Er bedrohte die Polizisten unter anderem damit, ihnen die Nase zu brechen und die Zähne auszuschlagen, und forderte die Beamten mehrfach zu einem Zweikampf auf. Mit Unterstützung von Kräften der WEGA konnte der 31-Jährige schließlich festgenommen werden.
Schweigen und Anzeige auf freiem Fuß
In seiner anschließenden Vernehmung machte der Tatverdächtige keine Angaben zu den Gründen für sein Verhalten – weder die mutmaßliche Sachbeschädigung noch die aggressiven Drohungen gegenüber den Polizisten wollte er erklären.
Auch die 30-jährige Frau konnte keinen Anlass für die Beschädigung des Bildes nennen, das Motiv des Mannes bleibt damit unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 31-Jährige nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.
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