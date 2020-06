Wien: Hakenkreuze auf Moschee

Ein riesiges Hakenkreuz auf der Eingangstüre. Zwei weitere an den Fenstern. So sah die Moschee des Vereins Atib in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling Sonntagfrüh aus. In der Nacht hatten unbekannte Täter die Moschee mit Hakenkreuzen beschmiert. Beim Verein Atib, der die Moschee betreibt, ist man betroffen. "Die Stimmung ist besorgniserregend. Aber wir werden nicht nervös werden und überreagieren, sondern kühlen Kopf bewahren", sagt Selfet Yilmaz, Sprecher des Vereins.