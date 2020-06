Altbau wegen Einsturzgefahr evakuiert

Die Feuerwehr löste am Nachmittag trotzdem „Alarmstufe Zwei“ aus. Vor Ort fanden sich daher 70 Mann ein, galt es doch die Statik des einsturzgefährdeten Hauses zu stabilisieren. Feuerwehrsprecher Christian Feiler erklärte, dass das Gebäude gerade saniert werde und ein Dachausbau in Arbeit sei: „Wir haben sofort versucht, den Bauträger zu kontaktieren, um eventuelle Baumängel, die vor den Renovierungsarbeiten bestanden haben, zu eruieren.“

Zu dramatischen Szenen kam es Samstag, kurz nach 14 Uhr, auf der Äußeren Mariahilfer Straße 178. Mehrere Bewohner bemerkten, dass sich größere Mauerteile der Fassade lösten. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Wenig später stürzte eine von drei Stiegen ein. Zu diesem Zeitpunkt rasten bereits Feuerwehr, Rettung und Polizei zum Einsatzort. Dieser befindet sich nur einen Steinwurf vom Ort entfernt, wo sich am 26. April eine Gasexplosion ereignet hatte. Damals sprengte ein 19-Jähriger das Gebäude in die Luft.

Noch während der Arbeiten meldete sich ein junges Pärchen bei den Einsatzkräften und berichtete, dass sie ihre Katzen in der Wohnung im dritten Stock zurückgelassen hatten. Die Feuerwehr barg das acht Monate alte Katzenpärchen "Merlin" und "Mim" mit einer Drehleiter. Die