Wien: Neun Personen und ein Hund bei Haus-Brand gerettet

In einem mehrgeschossigen Altbau in der Windmühlgasse in Wien-Mariahilf ist am Montag in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. Zunächst schien es, als handle es sich nur um ein kleines Feuer. Doch rasch stellte sich heraus, dass es einen weit intensiveren Brandherd gab: Neun Hausbewohnerinnen und -bewohner wurden von der Wiener Berufsfeuerwehr in Sicherheit gebracht, wie es in einer Aussendung hieß.

Als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr eintrafen, drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus den Lichtschächten auf Höhe der Windmühlgasse. Einige Hausbewohner machten an den Fenstern auf sich aufmerksam. Sofort wurde mit einer Löschleitung unter Atemschutz ein Kleinbrand im ersten Geschoss gelöscht, während neun Personen und ein Hund unter anderem mittels Drehleiter in Sicherheit gebracht wurden.