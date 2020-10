Wien-Margareten: Mann versucht bei Ex-Freundin einzubrechen

In der Nacht auf Sonntag verständigten die Bewohner eines Hauses in Wien-Margareten die Polizei, das zwei Männer versuchten, eine Wohnung aufzubrechen. Die Polizei hielt die beiden Männer im Alter von 21 und 34 Jahren im Stiegenhaus an und nahm sie vorläufig fest.

Haustor aufgebrochen

Der Ältere soll angegeben haben, dass er die Trennung von seiner Ex-Freundin nicht wahrhaben wolle und daher versucht habe gegen 2 Uhr in der Früh in ihre Wohnung zu gelangen. Er soll sturmgeläutet haben und dann das Haustor aufgebrochen haben. An der Wohnungstür waren laut Polizei leichte Einbruchsspuren zu erkennen. Beim Mann selbst soll die Polizei Einbruchswerkzeug sichergestellt haben (siehe Bild oben).

Die Frau selbst zeigte sich laut Polizei unbeeindruckt: Sie habe das Läuten ignoriert und den Einbruchsversuch nicht wahrgenommen.

