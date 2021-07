Wien-Marathon: Kinderläufe finden ohne Stoppuhr statt

Die Vorbereitungen für den Vienna City Marathon am morgigen Sonntag laufen auf Hochtouren. Wie jedes Jahr seit 1990 finden heute Samstag bereits die Kinderläufe statt. Seit dem Junior-Marathon in Linz vergangene Woche sind die Läufe für die Kleinsten medial präsenter als das eigentliche österreichische Laufevent des Jahres. Die Veranstalter des Wien-Marathons haben nun auf die Entwicklungen reagiert. Und zwar soll erstmalig bei den beiden Läufen über 2,2 Kilometer (für 6- bis 12-Jährige) und 4,4 Kilometer (für 12- bis 18-Jährige) keine Zeitnehmung durchgeführt werden. "Wir wollen zeigen, dass das Laufen an sich begeistert", sagt Veranstalter Wolfgang Konrad in einer Aussendung.