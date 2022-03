Wien: Mann versetzt Polizisten Kopfstoß und flüchtet

Ein 41-Jähriger gebürtiger Russe soll am Mittwochmittag seine Ex-Lebensgefährtin in einer Wohnung in Brigittenau geschlagen haben. Die Beamten trafen vor Ort neben dem Opfer und dem Tatverdächtigen auch auf die 16-jährige Tochter des Ex-Paares. Sie beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Auch zwei weitere Kinder wurden Augenzeugen der Attacke. Wie sich später herausstellte, soll der Mann nicht zum ersten Mal handgreiflich geworden sein.

Die Beamten versuchten den Mann zu befragen, daraufhin reagierte dieser aggressiv, versetzte einem Beamten einen Kopfstoß und stieß eine Polizisten gegen den Türstock.

Schreckschüsse

Der Tatverdächtige flüchtete aus der Wohnung und konnte entkommen. Auf der Verfolgung gab ein Beamter zwei Schreckschüsse ab. Die Schüsse seien im "geschützten Bereich" erfolgt, wie es im Fach-Jargon heißt. "Es sind bei der Schussabgabe keine Menschen gefährdet worden", erklärt ein Polizeisprecher.

Der Polizist und seine Kollegin wurden bei dem Vorfall verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Nach dem Tatverdächtigen wird nun auf Hochtouren gefahndet.

