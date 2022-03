Nach Einbruch geflüchtet: Wiener Polizei sucht 46-jährigen Mann

Am Dienstagnachmittag kam eine 64-Jährige nach Hause und bemerkte, dass ihre Wohnungstür in Wien-Mariahilf aufgebrochen wurde. In der Wohnung fand sie den mutmaßlichen Einbrecher vor, der aus der Wohnung flüchtete.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, bemerkte sie zwei weitere Tatverdächtige in der Wohnung und konnte sie mit Unterstützung zweier Zeugen bis zum Eintreffen der Beamten anhalten. In der Wohnung wurden eine 28-jährige Schwedin und ein 34-jähriger Slowake festgenommen. Der Mann, der sich aktuell auf der Flucht befindet, ist ein 46-jähriger Slowake.

Bei dem Duo wurden Einbruchswerkzeug sowie diverses Diebesgut sichergestellt, die dann der Besitzerin zurückgegeben wurden. In einer ersten Vernehmung zeigten sich die Festgenommenen teilweise geständig und wurden in eine Justizanstalt gebracht.

