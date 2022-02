Wien: Mann soll auf Flucht Polizeiauto gerammt haben

Bei einem Planquadrat in Simmering versuchte die Polizei am Mittwochabend einen PKW anzuhalten. Der Lenker soll Blaulicht und Folgetonhorn ignoriert haben. Die Beamten forderten umgehend Unterstützung an. In der Kopsalgasse soll der Flüchtende versucht haben, eine Polizeisperre zu durchqueren, dürfte dabei aber sowohl ein Polizeiauto, als auch einen parkenden PKW mit knapp 50 km/h gerammt haben. Die Beamten im Fahrzeug überstanden den Vorfall unverletzt.