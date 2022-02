Unbekannte beschädigten Scheiben der ATIB-Zentrale in Wien

In der Nacht auf Mittwoch haben zwei maskierte Männer mehrere Fensterscheiben der ATIB-Zentrale in der Sonnleithnergasse in Wien-Favoriten beschädigt.

Die Türkisch-Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich (ATIB) sprach in einer Aussendung von einem "Anschlag". Zwei Männer sollen zuerst versucht haben, die Fensterscheiben von der Gudrunstraße kommend einzuschlagen. Da das bei fünf Scheiben nicht gelingen konnte, begaben sich die Tatverdächtigen in die Sonnleithnergasse .

Tat auf Film

Dort filmte einer der Täter die ganze Tat, während der zweite "mit einem Notfall-Hammer nach der Reihe" die Scheiben demoliert hat. Die ATIB berichtet von insgesamt zehn komplett eingeschlagenen Scheiben und mehr als fünf beschädigten Scheiben.

Polizeisprecherin Barbara Gass konnte gegenüber dem KURIER die Anzahl der beschädigten Scheiben nicht bestätigen, spricht jedoch von Scheiben mehrerer Geschäftslokale in der Nähe, u. a. auch von der ATIB Union, die beschädigt wurden.

"Terrorsympathisanten"

ATIB-Vorsitzender Fatih Yilmaz sagte: „Die Übergriffe nehmen besorgniserregende Ausmaße an. Solche Anschläge sind Gift für unser Zusammenleben und den Frieden in unserem Land. Auf solche Angriffe müssen wir gesellschaftlich mit noch engerer Kooperation und Geschlossenheit reagieren. Wir dürfen uns weder von Terrorsympathisanten noch von Rechtsradikalen spalten lassen.“

Yilmaz spricht von "Terrorsympathisanten", da die Unbekannten das "Freiheitszeichen" in die Kamera gezeigt haben sollen. Die ATIB fordert ein "glaubwürdiges Umdenken bei den Sicherheitsbehörden" und wünscht sich erhöhte Schutzmaßnahmen an Moscheen.

