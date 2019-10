Wien: Mann hortete Pistolen und illegale Schalldämpfer

Am Montag flüchtete eine 62-jährige Frau aus ihrer Wohnug in Wien-Meidling und rief die Polizei, weil ihr 52-jähriger Lebensgefährte sie verletzt und bedroht haben soll. Die Polizisten fanden den alkoholisierten 52-Jährigen in der gemeinsamen Wohnug in der Arndtstraße auf und nahmen ihn fest.

Mehrere Beamte durchsuchten die Wohnung, wo sie drei Pistolen – teilweise mit verbotenen Schalldämpfern ausgestattet, eine große Menge an Munition sowie ein Springmesser fanden.