Rodauner Theater Sommer: "Der Schwierige" vor der Bergkirche

Kommenden Donnerstag, 29.8., startet der Rodauner Theater Sommer in seine vierte Saison : Anlässlich des 150. Geburtstages von Hugo von Hofmannsthal bringt das Ensemble seine Komödie "Der Schwierige" auf die Open-Air-Bühne auf dem Rodauner Kirchenplatz in Wien-Liesing. Damit wird genau dort gespielt , wo Hofmannsthal viele seiner berühmten Werke geschrieben hat. Ab 1900 bis zu seinem Tod 1929 wohnte er im sogenannten Fuchs-Schlössel in Rodaun.

In der Rodauner Inszenierung wird der mehr als 100 Jahre alte Text von Hofmannsthal in die Jetzt-Zeit transformiert. Die Figuren lieben und leiden im Heute des kleinen "Circus Bühl". Die Hauptfigur, bei Hofmannsthal der Graf Hans Karl Bühl, wird in Rodaun zum Zirkusdirektor, der alles so sehr bedenkt, dass Entscheidungen schwerfallen und schier ewig hinausgezögert werden, auch in Liebes- und Heiratssachen.