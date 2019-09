Wien-Liesing: Mehrere Messerstiche nach Streit zwischen Männern

In einer Einrichtung zur Behandlung von psychisch Kranken in Wien-Liesing ist es aus bis dato unbekannter Ursache zu mehreren Messerstichen gekommen.

Ein 18-jähriger Syrer steht im Verdacht auf seinen Zimmergenossen mehrmals mit einem Messer im Oberkörperbereich - unter anderem in den Hals - eingestochen zu haben.

Das Opfer konnte trotz etlicher Stichwunden schwerverletzt aus dem Zimmer flüchten, Betreuer verständigten die Polizei. Der Tatverdächtige wurde noch im Zimmer festgenommen, die Tatwaffe wurde sichergestellt. Das Opfer wurde in ein Spital gebracht. Weitere Ermittlungen laufen.