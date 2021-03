Wien-Liesing: Mann nach Diebstählen in Baumarkt festgenommen

Am Donnerstagvormittag wurde ein Mann beim Stehlen in einem Bauhaus in der Oberlaaer Straße in Wien-Liesing erwischt. Der 56-Jähirge wird beschuldigt, Waren aus den Regalen in einen präparierten Rucksack gepackt und das Bauhaus ohne Bezahlung verlassen zu haben.

Beamte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse nahmen den Slowaken fest. Weil der Verdächtige bereits wegen ähnlicher Delikte vorbestraft ist und einen präparierten Rucksack dabei hatte, gehen die Polizisten davon aus, dass er die Diebstähle gewerbsmäßig beging. Daher wurde er nicht nur angezeigt, sondern auch festgenommen.

