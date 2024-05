13-jährige Silina aus Wien vermisst: 20-Jähriger unter Verdacht

Am 13. Mai verließ Silina gegen 17 Uhr ihre Schule in Liesing , und kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Vor ihrem Verschwinden soll sie gesagt haben, dass sie von ihrem Freund Max abgeholt und er sich weiter um sie kümmern werde.

Die 13-Jährige ist seit Herbst vergangenen Jahres in einer sozialpädagogischen Wohngemeinschaft der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) untergebracht. "Wir sind in großer Sorge. Das Mädchen war in der Vergangenheit nie auffällig, sie hat zu allen Kindern in der WG ein gutes Verhältnis gehabt, besonders zu den Jüngeren war sie sehr liebevoll", sagte Ingrid Pöschmann, Sprecherin der MA 11 auf KURIER-Anfrage. Während ihrer Zeit in der WG lief das Mädchen auch nie davon.

"Niemand wusste, wo sie ist"

Auch in der Gruppe habe sie sich immer gut eingebracht und an Regeln gehalten. "Wir hoffen deshalb, dass sie bald zurückkommt", betonte die Sprecherin. Man habe gleich nach Erstatten der Anzeige mit den Eltern und Freunden der Jugendlichen Kontakt aufgenommen. "Aber niemand wusste, wo sie ist."