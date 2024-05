116 vermisste Kinder in Österreich im Jahr 2023

Die 116000-Hotline für vermisste Kinder von Rat auf Draht zählte im vergangenen Jahr Kontaktaufnahmen in 116 Fällen. Die meisten davon drehten sich dabei um Jugendliche, die von zu Hause ausgerissen seien, wie das Unternehmen am Donnerstag im Vorfeld des Tages der vermissten Kinder am 25. Mai bilanzierte.