3-Jähriger tot in Wohnung: "Das Kind ist verhungert"

Am Pfingstmontag gegen 10.25 Uhr war die Polizei wegen eines 3 Jahre alten toten Kindes in den Bezirk Kufstein alarmiert worden. Beim Eintreffen der Polizeistreife an der Wohnadresse waren neben den Eltern des Kindes bereits die Rettungskräfte vor Ort.

"Sie haben den Buben leblos vorgefunden und konnten nur noch seinen Tod feststellen", sagt Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die ermittelt nun wegen des Verdachts des Mordes gegen die Eltern - 26 bzw. 25 Jahre alt.