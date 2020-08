Wien-Leopoldstadt: Mann soll Pferd missbraucht haben

Die Brigittenauer Polizei rückte in der Nacht auf Sonntag zu einem Pferdestall in der Freudenau in Wien-Leopoldstadt aus, weil ein Zeuge angegeben hat, dass ein unbekannter Mann ein Pferd missbraucht haben soll.

Festnahme nach Verfolgung

Als die Polizisten gegen 2 Uhr eintrafen, wollte der Verdächtige fliehen, wurde aber nach einer kurzen Verfolgung angehalten und festgenommen. Die Polizisten werfen dem Mann vor, dass er noch zwei ähnliche Taten begangen haben soll. Der Verdächtige befindet sich nun in einer Justizanstalt.

Das Pferd soll laut Kronen Zeitung schwere Verletzungen erlitten haben. Die Besitzerin des Stalles soll die mutmaßliche Tat über Überwachungskameras beobachtet haben.