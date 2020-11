Wien-Landstraße: Mutmaßlicher Heroin-Dealer festgenommen

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität der Wiener Polizei erwischte am Samstagabend einen mutmaßlichen Drogendealer. Der 19-jährige Verdächtige wurde von den Polizisten in der Landstraßer Hauptstraße beim Verkauf von Drogen an vier Personen beobachtet.

Die Beamten nahmen den Serben fest - er soll 4,4 Gramm Heroin verkauft haben. Weitere 8,7 Gramm Heroin soll er bei sich gehabt haben - außerdem stellten die Polizisten 940 Euro Bargeld sicher.

